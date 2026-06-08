Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
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Какие потери врага по состоянию на 8 июня 2026 года?
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.06.26 ориентировочно составили:
- личного состава – 1 374 950 (+1 330) человек
- танков – 11 997 (+8)
- боевых бронированных машин – 24 705 (+5)
- артиллерийских систем – 43 564 (+85)
- РСЗО – 1 847 (+3)
- средств ПВО – 1 409 (+2)
- самолетов – 436 (+0)
- вертолетов – 353 (+0)
- наземных робототехнических комплексов – 1 607 (+12)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 336 224 (+2 161)
- крылатые ракеты – 4 733 (+0)
- корабли/катера – 33 (+0)
- подводные лодки – 2 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн – 104 414 (+363)
- специальная техника – 4 259 (+2)
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Потери врага на 8 июня 2026 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Напомним, Силы беспилотных систем сообщили о поражении пункта временной дислокации бригады "Терек" на временно оккупированной территории Луганской области. Часть зданий на территории комплекса подверглась значительным разрушениям.
А в ГУР МО показали, как минусуют технику и пехоту оккупантов на Запорожском направлении. Под огневым поражением украинских разведчиков оказались средства связи противника, разнообразная военная техника, российские беспилотники, транспортные средства и личный состав оккупационной армии.