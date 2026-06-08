Успешную работу показали Мастера боевых беспилотников Департамента активных действий ГУР Минобороны Украины.

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Что известно об успешной работе украинских защитников на Запорожском направлении?

В ГУР обнародовали свежие кадры, снятые в течение прошлой недели боевой работы. На видео зафиксированы результаты точных ударов по вражеским целям с помощью беспилотных систем.

Под огневым поражением украинских разведчиков оказались средства связи противника, разнообразная военная техника, российские беспилотники, транспортные средства и личный состав оккупационной армии. В результате атак вражеские объекты были уничтожены или серьезно повреждены.

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Успешная работа ГУР на Запорожском направлении: смотрите видео

В ГУР отмечают, что работа по уничтожению сил противника на Запорожском направлении продолжается. Украинские военные продолжают использовать современные технологии и эффективные тактические решения для нанесения максимальных потерь врагу.

Напомним, Силы обороны Украины продолжают систематически наносить россиянам потери. Это в частности касается позиций на фронте, а также объектов, которые продолжают работать для обеспечения россиян в глубоком тылу.

Российские войска продолжают накапливать силы на Покровском направлении и обустраивать точки запуска БпЛА "Молния" в жилых домах и подвалах. Однако Силы обороны Украины обнаружили одну из таких баз и нанесли авиаудар, уничтожив объект. В 7 корпусе ДШВ отметили, что это усложнило работу российских беспилотных подразделений и уменьшило возможности врага для разведки и ударов на направлении.