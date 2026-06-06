Об этом сообщил 7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск.

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Как украинские военные уничтожили базу "Молний"?

Оккупанты продолжают попытки накопления сил и средств в Покровске для проведения будущих штурмовых действий. Враг планировал расширить сети запусков БпЛА.

Для этого россияне использовали жилые дома в городе. Места для взлета и управления дронов враг обустраивал в бетонных укрытиях или подвалах.

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ВСУ ударили по россиянам в Покровске: смотрите видео

Силы обороны заметили одно из таких мест и нанесли по территории мощный авиаудар. В результате атаки ВСУ оккупанты потеряли базу запуска БпЛА типа "Молния".

Поражение объекта усложнило работу вражеских беспилотных подразделений на направлении и уменьшило возможности противника по разведке и ударам,

– отметили в 7 корпусе ДШВ.

Что еще известно об успешных операциях ВСУ?

ВСУ провели успешную операцию на временно оккупированной территории Донецкой области. Силы беспилотных систем уничтожили военную инфраструктуру оккупантов.

Также в результате ударов по логистическим объектам врага были уничтожены важные транспортные узлы, где накапливались силы и ресурсы для наступательных действий оккупантов.

Бойцы батальона БпЛА 3 ОШБр нанесли удары по логистике россиян на временно оккупированной Луганской области. Украинские защитники также уничтожили бронетехнику и склады боеприпасов врага. Операцию спланировал и возглавил военный с позывным "Восток" – уроженец Луганщины и командир взвода ударных БпЛА.