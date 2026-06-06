Про це повідомив 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ.

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Як українські військові знищили базу "Молній"?

Окупанти продовжують спроби накопичення сил та засобів у Покровську для проведення майбутніх штурмових дій. Ворог планував розширити мережі запусків БпЛА.

Для цього росіяни використовували житлові будинки у місті. Місця для злету та управління дронів ворог облаштовував у бетонних укриттях чи підвалах.

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ЗСУ вгатили по росіянах в Покровську: дивіться відео

Сили оборони помітили одне з таких місць та завдали по території потужного авіаудару. Внаслідок атаки ЗСУ окупанти втратили базу запуску БпЛА типу "Молнія".

Ураження об'єкта ускладнило роботу ворожих безпілотних підрозділів на напрямку та зменшило можливості противника щодо розвідки й ударів,

– зазначили в 7 корпусі ДШВ.

Що ще відомо про успішні операції ЗСУ?

ЗСУ провели успішну операцію на тимчасово окупованій території Донецької області. Сили безпілотних систем знищили військову інфраструктуру окупантів.

Також у результаті ударів по логістичних об'єктах ворога були знищені важливі транспортні вузли, де накопичувалися сили та ресурси для наступальних дій окупантів.

Бійці батальйону БпЛА 3 ОШБр завдали ударів по логістиці росіян на тимчасово окупованій Луганщині. Українські захисники також знищили бронетехніку та склади боєприпасів ворога. Операцію спланував та очолив військовий з позивним "Схід" – уродженець Луганщини та командир взводу ударних БпЛА.