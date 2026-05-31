Об этом сообщили в 413 отдельном полку СБС "Рейд".

Как ВСУ уничтожали врага в Донецкой области?

Операторы БпЛА успешно ликвидировали россиян в Донецкой области. В результате ударов украинских военных Россия потеряла:

склад материально-технического обеспечения в районе населенных пунктов Бугас и Новоселовка;

склад МТО 51 армии в районе населенного пункта Докучаевск;

склады МТО и пункт временной дислокации 2 батальона 155 бригады 55 дивизии морской пехоты Тихоокеанского флота России в районе населенного пункта Сигнальное.

Украинские военные уничтожают врага в Донецкой области: смотрите видео

Также в результате ударов по логистическим объектам врага были уничтожены важные транспортные узлы, где накапливались силы и ресурсы для наступательных действий оккупантов.

Что еще известно об успешных операциях ВСУ?

Ночью 30 мая Силы беспилотных систем атаковали полигон и военный лагерь российской армии. В общем бойцы нанесли 21 успешный удар. Сейчас уточняется, сколько точно захватчиков могла потерять российская армия. По предварительным приведенным данным, только на полигоне могли ликвидировать по меньшей мере девять оккупантов, еще девять – ранены, а 13 – пропали без вести.

Силы беспилотных систем ВСУ успешно установили огневой контроль над главными подъездами к временно оккупированному Дебальцево в Донецкой области. Бойцам также удалось вывести из строя путепровод на направлении Дебальцево – Алчевск. Оккупанты использовали эту транспортную артерию для переброски личного состава, техники и обеспечения оккупантов.

В ночь на 30 мая Силы беспилотных систем нанесли серии ударов по объектам российской инфраструктуры в глубоком тылу. Под атакой оказались нефтебазы в Таганроге и Феодосии, а также танкер так называемого теневого флота.