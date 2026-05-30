Об этом сообщил Командующий СБС ВСУ Роберт Бровди "Мадьяр".
Что известно об успешной атаке украинских военных на российские объекты?
По информации "Мадяра", было поражено не менее 23 целей военного и инфраструктурного значения.
Среди подтвержденных целей – нефтяной танкер так называемого "теневого флота", нефтебаза "Курганнефтепродукт" в Таганроге Ростовской области России, а также морской нефтяной терминал во временно оккупированной Феодосии в Крыму.
В СБС отмечают, что операция была направлена на объекты топливной инфраструктуры противника, обеспечивающие военную логистику. Также сообщается о поражении отдельных военных объектов, в частности, самолетов Ту-142 и других целей.
Успешное поражение российского танкера и нефтебаз: смотрите видео
По данным "Мадяра", действия производились в координации с Центром глубинного поражения Сил беспилотных систем. Операция стала частью системных ударов по тыловой инфраструктуре России.