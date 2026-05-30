Об этом сообщил Командующий СБС ВСУ Роберт Бровди "Мадьяр".

Смотрите также ВСУ уничтожили "Искандер" и 2 самолета Ту-142 на военном аэродроме в Таганроге

Что известно об успешной атаке украинских военных на российские объекты?

По информации "Мадяра", было поражено не менее 23 целей военного и инфраструктурного значения.

Среди подтвержденных целей – нефтяной танкер так называемого "теневого флота", нефтебаза "Курганнефтепродукт" в Таганроге Ростовской области России, а также морской нефтяной терминал во временно оккупированной Феодосии в Крыму.

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

В СБС отмечают, что операция была направлена ​​на объекты топливной инфраструктуры противника, обеспечивающие военную логистику. Также сообщается о поражении отдельных военных объектов, в частности, самолетов Ту-142 и других целей.

Успешное поражение российского танкера и нефтебаз: смотрите видео

По данным "Мадяра", действия производились в координации с Центром глубинного поражения Сил беспилотных систем. Операция стала частью системных ударов по тыловой инфраструктуре России.