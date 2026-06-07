Информация о масштабах разрушений и потерях пока уточняется. Об этом сообщил командующий СБС ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди.

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Что известно об атаке по "Тереку"?

Силы беспилотных систем заявили о поражении пункта временной дислокации 5-й казачьей разведывательно-штурмовой бригады "Терек" в районе населенного пункта Счастье на временно оккупированной территории Луганской области.

По данным украинских военных, объект располагался примерно в 100 километрах от линии боевого соприкосновения. Сообщается, что в результате удара был поражен:

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пункт управления,

штабные и вспомогательные помещения подразделения,

склады с боеприпасами, вещевым имуществом и горюче-смазочными материалами.

Часть зданий на территории комплекса подверглась значительным разрушениям.

Атака по "Тереку": смотрите видео

В ночь на 7 июня Силы беспилотных систем осуществили серию ударов по ряду целей в глубине оккупированных территорий. Среди них называются два зенитно-ракетных комплекса, локомотивы, цистерны с топливом, а также объекты энергетической инфраструктуры.

В частности, по предварительным данным, было поражено до шести электроподстанций и около десяти коммуникационных башен, которые использовались для обеспечения связи и логистики российских подразделений. Также сообщается о повреждении транспортной инфраструктуры, которая могла использоваться для военных перевозок.

Украинская сторона заявляет, что целью таких ударов является ослабление логистических и командных возможностей российских войск на оккупированных территориях и в прифронтовых районах.

Что известно о других успешных операциях СБС?

Силы беспилотных систем ВСУ поразили по меньшей мере 5 вражеских судов, которые Россия использовала для логистики на временно оккупированных территориях Украины.

По словам "Мадьяра", атаки произошли в ночь на 5 июня в районах портов Мариуполя и Бердянска, а также в прибрежных водах. Среди пораженных целей - сухогрузы и танкеры, которые привлекались к перевозке грузов для оккупационных сил. Речь идет, в частности, о судах, которые использовали для транспортировки похищенного украинского зерна, а также горючего и военных грузов.

Российские суда пытались скрыть свою деятельность, меняя названия и выключая системы отслеживания. Несмотря на это, украинским силам удалось обнаружить и поразить цели, которые имели важное логистическое значение для противника.

В СБС заявили, что операция была направлена на нарушение морской логистики оккупационных войск. В командовании также отметили, что подобные удары имеют целью усложнить использование оккупированных портов для военных и экономических нужд России. Информация о масштабах повреждений судов уточняется.