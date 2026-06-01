Трагічну звістку повідомили на сторінці Городенківської громади.

До теми "Сподівалися, що він у полоні": спогади сестри спецпризначенця "Омеги", який витягнув тіло побратима з окупації

Що відомо про полеглого воїна?

Юрій Котелко народився 30 вересня 1991 року. Він проживав у селі Котиківка Городенківської громади. Чоловік служив заступником командира батальйону охорони з психологічної підтримки персоналу військової частини Т 0910. Мав звання майора.

Він віддав своє життя під час виконання бойового завдання біля села Любицького Запорізької області. Тоді, 30 травня, по позиціях українських військових, серед яких був і Котелко, влучив російський FPV-дрон.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна. Вічна пам'ять і шана Герою!

Чиї ще життя обірвалися на війні?

19 травня під час виконання бойових завдань загинув матрос Віктор Олександрович Орлов. Також раніше стало відомо про загибель 38-річного мешканця Київщини Віталія Соложеніцина.

Крім того, на Донеччині обірвалося життя 42-річного італійського добровольця Алекса Пінескі, який служив у складі української розвідки як боєць спецпідрозділу.