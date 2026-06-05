Про це повідомили в Громадській організації "П'ятихатки-БАМ".

Дивіться також Пішов із життя Володимир Вакуленко-старший: його сина-письменника жорстоко стратили окупанти

Що відомо про волонтерку?

Волонтерка Тіна Пір боролася з онкологією. 31 травня вона вже перебувала у край важкому стані, але, на жаль, 4 червня її серце зупинилося.

Тіна Пір допомагала мешканцям прифронтових та прикордонних територій, а також займалася евакуацією мирного населення. Її знайомі зазначають, що волонтерка була дуже добра та турботлива.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Любляча донька, турботлива мама, найкрутіший волонтер. Врятувала тисячі життів, надала допомогу всім, хто потребував, намагалася зробити якнайбільше,

– повідомили в організації.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким Тіни Пір. Світла пам'ять!

Кого ще втратила Україна?

На війні загинув воїн Ярослав Коваль, козак Гром. Він вважався безвісти зниклим понад 2 роки. Ярослава знали тисячі людей, які відвідували Національний заповідник "Хортиця". Там можна було побачити його майстерність володіння всіма видами козацької зброї.

Під час виконання бойового завдання на фронті загинув співробітник ІТ-компанії SoftServe Юрій Мозіль. Життя військового обірвалося 26 лютого 2026 року. Військовий виконував бойові завдання на Донецькому напрямку у складі 184-го навчального центру Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. За службу також був нагороджений медалями "Ветеран війни" та "Учасник бойових дій".

На фронті російсько-української війни гинуть найвідважніші захисники Батьківщини. До лав небесного війська долучився і майор Юрій Котелко з Івано-Франківської області. Юрій Котелко народився 30 вересня 1991 року. Він проживав у селі Котиківка Городенківської громади.