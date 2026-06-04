Тіло письменника виявили в одному з масових поховань після деокупації Ізюма та довколишніх сіл. Про це розповіла незалежна режисерка та авторка документальних фільмів Аманда Бейлі.

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Що відомо про Вакуленків?

Аманда Бейлі зауважила, що смерть Вакуленка-старшого – одна з тих, яка не буде врахована в офіційній статистиці загиблих, але він був би живий, якби не війна.

"Якби Росія не стратила його сина, якби горе не знесилювало його. Він так і не оговтався. Як він міг? Він був чутливою людиною, чиї емоції завжди – часто болісно – були очевидними", – поділилася вона.

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Бейлі також розповіла, що їхня знімальна група багато часу провела з батьком письменника.

Він любив дивувати нас англійськими словами та фразами, які пригадував зі шкільних років. Він любив свій день народження, внутрішні жарти, перцеву горілку, свого найкращого друга Віктора, онуків Влада та Віталія, правнука Артема, а найбільше – свого покійного сина Володимира. Він помер, не дочекавшись справжньої справедливості щодо смерті Володимира, але боротьба триватиме в його пам'ять,

– написала документалістка.

Володимир Вакуленко-молодший був дитячим письменником.

Батько розповідав, що 22 березня 2022 року до них на подвір'я зайшли 5 окупантів, а наступного дня – забрали її обох.

Письменника роздягли та почали перевіряти татуювання. Росіян насторожили рунічні зображення, після чого його доставили в "особливий відділ", де били і радили "не засмучуватися".

Через 2 години батька із сином повернули додому. Після цього випадку Вакуленко-молодший закопав свій воєнний щоденник під вишнею на подвір'ї, сказавши батькові: "Віддай, коли наші прийдуть".

А 24 березня до їхнього помешкання знову під'їхали окупанти – у бусі зі знаком "Z" та відірваними розсувними дверима. Вони схопили митця та повезли його у напрямку Ізюма.

Після цього про нього більше ніхто нічого не знав.

Росіяни ще декілька разів приходили до будинку Вакуленків та шукали речі з українською символікою і зброю.

Тіло письменника знайшли в Ізюмському лісі. У книзі записів ізюмської ритуальної служби він зазначався під номером 319. Поруч було зазначено дату народження і поховання, дописано "село Капитолівка". А от дата смерті залишилася невідомою.

Його вбивць ідентифікували. Це "Лев" та "Удод", які є уродженцями міста Луганська. Відомо, що ці окупанти позбавили життя щонайменше трьох інших українців. Їм повідомили про підозри.

У тілі Вакуленка знайшли дві кулі від пістолета Макарова. Але спочатку росіяни жорстоко побили чоловіка. Потім – кинули його тіло на вулицю.