Тело писателя обнаружили в одном из массовых захоронений после деоккупации Изюма и близлежащих сел. Об этом рассказала независимый режиссер и автор документальных фильмов Аманда Бейли.

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Что известно о Вакуленко?

Аманда Бейли отметила, что смерть Вакуленко-старшего – одна из тех, которая не будет учтена в официальной статистике погибших, но он был бы жив, если бы не война.

"Если бы Россия не казнила его сына, если бы горе не обессиливало его. Он так и не оправился. Как он мог?" Он был чувствительным человеком, чьи эмоции всегда – часто болезненно – были очевидными", – поделилась она.

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Бейли также рассказала, что их съемочная группа много времени провела с отцом писателя.

Он любил удивлять нас английскими словами и фразами, которые вспоминал со школьных лет. Он любил свой день рождения, внутренние шутки, перцовую водку, своего лучшего друга Виктора, внуков Влада и Виталия, правнука Артема, а больше всего – своего покойного сына Владимира. Он умер, не дождавшись настоящей справедливости относительно смерти Владимира, но борьба будет продолжаться в его память,

– написала документалистка.

Владимир Вакуленко-младший был детским писателем.

Отец рассказывал, что 22 марта 2022 года к ним во двор зашли 5 оккупантов, а на следующий день – забрали ее обоих.

Писателя раздели и начали проверять татуировки. Россиян насторожили рунические изображения, после чего его доставили в "особый отдел", где били и советовали "не расстраиваться".

Через 2 часа отца с сыном вернули домой. После этого случая Вакуленко-младший закопал свой военный дневник под вишней во дворе, сказав отцу: "Отдай, когда наши придут".

А 24 марта к их дому снова подъехали оккупанты – в бусе со знаком "Z" и оторванными раздвижными дверями. Они схватили художника и повезли его в направлении Изюма.

После этого о нем больше никто ничего не знал.

Россияне еще несколько раз приходили в дом Вакуленко и искали вещи с украинской символикой и оружие.

Тело писателя нашли в Изюмском лесу. В книге записей изюмской ритуальной службы он отмечался под номером 319. Рядом была указана дата рождения и захоронения, дописано "село Капитоловка". А вот дата смерти осталась неизвестной.

Его убийц идентифицировали. Это "Лев" и "Удод", которые являются уроженцами города Луганска. Известно, что эти оккупанты лишили жизни по меньшей мере трех других украинцев. Им сообщили о подозрениях.

В теле Вакуленко нашли две пули от пистолета Макарова. Но сначала россияне жестоко избили мужчину. Затем – бросили его тело на улицу.