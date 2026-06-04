Он считался без вести пропавшим более 2 лет. Об этом рассказал Александр Притула, президент Всеукраинской федерации "Спас", которая занимается возрождением национального боевого искусства, казацких традиций и патриотическим воспитанием молодежи.

Смотрите также Пытался спасти раненого побратима: на фронте погиб сотрудник SoftServe Юрий Мозиль

Что известно о Ярославе Ковале?

Прощание с Ярославом Ковалем прошло 2 июня.

Казак стал на защиту Украины в 2022 году. А в январе 2024 поступила страшная весть о том, что сечевой братчик пропал без вести.

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

Только в 2026 его тело удалось вернуть в Запорожье.

Ярослава знали тысячи людей, которые посещали Национальный заповедник "Хортица". Там можно было увидеть его мастерство владения всеми видами казацкого оружия, умением гарцевать на коне и рассказывать о казацком обычае и доблести.

А еще он делился своим опытом с детьми и молодежью.

Ярослав учил детей, молодых казаков и казачек, в Запорожской школе "Спас" владению казацкой саблей, был инструктором Всеукраинской федерации "Спас" по сабельному бою. Пусть твое тело, Брат, покоится, а Дух защищает Украину с Небес. Светлая память и вечная Слава казаку Ярославу Грому. Украина победит! Слава Украине!

– написал Александр Притула.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего казака-воина. Вечная память!

Последние потери Украины на войне

На фронте погиб защитник из Прикарпатья Юрий Котелко 1991 года рождения. Он погиб от удара вражеского дрона.

Навсегда 38 защитнику из Киевской области Виталию Соложицину. Житель Киевщины пал в Донецкой области.

Недавно на фронте также погиб 34-летний пограничник с Волыни Андрей Григола. У него остались родители и трое дочерей.