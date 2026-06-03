Трагическую весть сообщило украинское IT-сообщество DOU.

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Что известно о гибели Юрия Мозиля?

Юрий Мозиль родом из Львова: там он получил образование во Львовском государственном университете безопасности жизнедеятельности.

Он был участником АТО, а в марте 2020 года присоединился к команде SoftServe и работал во львовском офисе компании.

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Уже после начала полномасштабной войны, в апреле 2022 года, Юрий вступил в ряды ВСУ. Он служил штаб-сержантом в должности командира боевой машины в воинской части 3211.

Военный выполнял боевые задачи на Донецком направлении в составе 184-го учебного центра Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. За службу также был награжден медалями "Ветеран войны" и "Участник боевых действий".

Защитник погиб во время выполнения боевого задания – когда возвращался за раненым побратимом. С 26 февраля его считали пропавшим без вести.

Коллеги вспоминают Юрия как искреннего, честного и всегда готового помочь человека. Он увлекался футболом и, по словам команды, оставил после себя теплые воспоминания.

За годы работы в компании запомнился порядочным, очень коммуникабельным, веселым и общительным, всегда переводил в шутку конфликтные ситуации, а к своим обязанностям относился ответственно, был внимательным к коллегам по работе,

– поделился коллега Юрия Роман Онишко.

Известно также, что у Юрия остались жена, сын, невестка, внук и дочь.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Юрия Мозиля. Вечная память Герою!

Они отдали жизнь за Украину