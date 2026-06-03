Трагическую весть сообщило украинское IT-сообщество DOU.
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Что известно о гибели Юрия Мозиля?
Юрий Мозиль родом из Львова: там он получил образование во Львовском государственном университете безопасности жизнедеятельности.
Он был участником АТО, а в марте 2020 года присоединился к команде SoftServe и работал во львовском офисе компании.Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google
Уже после начала полномасштабной войны, в апреле 2022 года, Юрий вступил в ряды ВСУ. Он служил штаб-сержантом в должности командира боевой машины в воинской части 3211.
Военный выполнял боевые задачи на Донецком направлении в составе 184-го учебного центра Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. За службу также был награжден медалями "Ветеран войны" и "Участник боевых действий".
Защитник погиб во время выполнения боевого задания – когда возвращался за раненым побратимом. С 26 февраля его считали пропавшим без вести.
Коллеги вспоминают Юрия как искреннего, честного и всегда готового помочь человека. Он увлекался футболом и, по словам команды, оставил после себя теплые воспоминания.
За годы работы в компании запомнился порядочным, очень коммуникабельным, веселым и общительным, всегда переводил в шутку конфликтные ситуации, а к своим обязанностям относился ответственно, был внимательным к коллегам по работе,
– поделился коллега Юрия Роман Онишко.
Известно также, что у Юрия остались жена, сын, невестка, внук и дочь.
Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Юрия Мозиля. Вечная память Герою!
Они отдали жизнь за Украину
На фронте погиб военный Виктор Орлов из Николаевской области. Его жизнь оборвалась 19 мая во время выполнения служебных обязанностей по обеспечению обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства.
Также стало известно о гибели Сергея Шулепова из Нововолынска, который долгое время считался пропавшим без вести. Его смерть подтвердили результаты ДНК-экспертизы.
Украина также попрощалась с жителем Киевской области Виталием Соложицыным. Воин погиб в Донецкой области 19 февраля 2025 года во время выполнения воинского долга.