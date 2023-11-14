Во вторник, 14 ноября, об этом стало известно из сообщений полиции и Офиса генерального прокурора. Позывные захватчиков – "Лев" и "Удод", они уроженцы города Луганск, который сейчас оккупирован.

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Убийцы Владимира Вакуленко

Вражескому военному с позывным "Лев" 33 года. Он является командиром 4 роты 4 батальона 204 стрелкового полка мобилизационного резерва 2 армейского корпуса 8 общевойсковой армии Южного военного округа так называемой "ЛНР".

33 года. Он является командиром 4 роты 4 батальона 204 стрелкового полка мобилизационного резерва 2 армейского корпуса 8 общевойсковой армии Южного военного округа так называемой "ЛНР". Боец-пулеметчик с позывным "Удод" является подчиненным "Льва". Именно он помогал своему командиру незаконно лишать свободы, пытать и убивать гражданских жителей села Капитоловка Изюмского района Харьковской области.

Как утверждают следователи, эти бойцы 22 марта 2022 находились в Харьковской области во время ее частичной оккупации и тогда узнали об украинском детском писателе Владимире Вакуленко. Они вооруженные приехали в его дом и провели там обыск.

После этого они задержали писателя и его 14-летнего сына. Оккупанты отвезли их к месту своей дислокации и пытались склонить писателя к сотрудничеству "с новой властью",

– написали в Офисе генпрокурора.

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Когда захватчики получили отказ, они заставили Вакуленко снять одежду "для обнаружения на теле татуировок с украинской символикой". Впоследствии им пришлось отвезти назад писателя вместе с его сыном домой.

24 марта оккупанты снова вернулись и на этот раз "задержали" только писателя. После этого командир роты "Лев" приказал своему подчиненному-пулеметчику застрелить писателя. "Удод" выстрелил в мужчину из пистолета Макарова.

В результате огнестрельных ранений Владимир Вакуленко умер на месте, его тело выбросили в кювет. К моменту гибели писателю было 49 лет. Врагу не удалось заставить его сменить проукраинскую позицию.

Обратите внимание! Российским военным "Льву" и "Удоду" сообщили о подозрении по факту нарушения законов и обычаев войны. Это часть 2 статьи 27, часть 1 и 2 статьи 28, часть 1 и 2 статьи 438 Уголовного кодекса. Подозреваемых планируют объявить в розыск.

Отметим, что этих двух оккупантов также подозревают в убийстве еще троих гражданских в лесу в Капитоловке. Среди них – бывший участник АТО и двое мужчин.

Их удерживали в погребе в антисанитарных условиях, без света, систематически избивали палками по всему телу. После пыток оккупанты отвезли всех троих пострадавших в лес. Двое погибших были убиты выстрелами из пистолета Макарова. Третьего потерпевшего оккупанты забили до смерти.

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Следует отметить, что после освобождения Изюмского района Харьковской области были обнаружены огромные массовые захоронения. Они свидетельствуют, что враг совершал военные преступления, когда оккупировал регион. Россия обязана понести за это ответственность.