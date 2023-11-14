У вівторок, 14 листопада, про це стало відомо з повідомлень поліції та Офісу генерального прокурора. Позивні загарбників – "Лев" та "Удод", вони є уродженцями міста Луганська, що зараз окуповане.

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Вбивці Володимира Вакуленка

Ворожому військовому з позивним "Лев" 33 роки. Він є командиром 4 роти 4 батальйону 204 стрілецького полку мобілізаційного резерву 2 армійського корпусу 8 загальновійськової армії Південного воєнного округу так званої "ЛНР".

33 роки. Він є командиром 4 роти 4 батальйону 204 стрілецького полку мобілізаційного резерву 2 армійського корпусу 8 загальновійськової армії Південного воєнного округу так званої "ЛНР". Боєць-кулеметник з позивним "Удод" є підлеглим "Лева". Саме він допомагав своєму командиру незаконно позбавляли волі, катували та вбивали цивільних жителів села Капитолівка Ізюмського району на Харківщині.

Як стверджують слідчі, ці бійці 22 березня 2022 року перебували у Харківській області під час її часткової окупації та тоді дізналися про українського дитячого письменника Володимира Вакуленка. Вони озброєні приїхали до його будинку та провели там обшук".

Після цього вони затримали письменника та його 14-річного сина. Окупанти відвезли їх до місця своєї дислокації та намагались схилити письменника до співпраці "з новою владою",

– написали в Офісі генпрокурора.

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Коли загарбники отримали відмову, вони змусили Вакуленка зняти одяг "для виявлення на тілі татуювань з українською символікою". Згодом їм довелось відвезли назад письменника разом з його сином додому.

24 березня окупанти знову повернулись і на цей раз "затримали" тільки письменника. Після цього командир роти "Лев" наказав своєму підлеглому-кулеметнику застрелити письменника. "Удод" вистрелив у чоловіка з пістолета Макарова.

Внаслідок вогнепальних поранень Володимир Вакуленко помер на місці, його тіло викинули в кювет. На момент загибелі письменнику було 49 років. Ворогові не вдалось змусити його змінити проукраїнську позицію.

Зверніть увагу! Російським військовим "Леву" та "Удоду" повідомили про підозру за фактом порушення законів та звичаїв війни. Це частина 2 статті 27, частина 1 і 2 статті 28, частина 1 і 2 статті 438 Кримінального кодексу. Підозрюваних планують оголосити в розшук.

Зазначимо, що цих двох окупантів також підозрюють у вбивстві ще трьох цивільних у лісі в Капитолівці. Серед них – колишній учасник АТО та двоє чоловіків.

Їх утримували у погребі в антисанітарних умовах, без світла, систематично били палицями по всьому тілу. Після тортур окупанти відвезли всіх трьох потерпілих до лісу. Двоє загиблих були вбиті пострілами з пістолета Макарова. Третього потерпілого окупанти забили до смерті.

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Варто наголосити, що після звільнення Ізюмського району Харківської області було виявлено величезні масові поховання. Вони засвідчують, що ворог скоював воєнні злочини, коли окупував регіон. Росія повинна понести за це відповідальність.