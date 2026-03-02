Павленко служил в составе 505 отдельного батальона морской пехоты. Об этом сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.

Смотрите также На фронте погиб многократный чемпион Украины и Кубков мира по кикбоксингу Русецкий

Что известно о гибели военного?

Свою службу Павленко начал в 2024 году, присоединившись в ряды ВСУ. Мужчина защищал Украину в составе 505 ОБМП. Ему было 50 лет.

Жизнь воина оборвалась 19 февраля. Ему было всего 50, но война безжалостно остановила земной путь защитника. Виталия Павленко похоронят на Львовщине,

– написал Дмитрий Орлов.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Виталия Павленко. Светлая память!

Еще один защитник из Энергодара и работник Запорожской АЭС 32-летний Федор Манаков погиб на фронте 17 октября.

Он воевал с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину. Манакову было всего 32 года.

Последние новости о гибели украинских защитников