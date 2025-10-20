Ему было 32 года. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Энергодара Дмитрия Орлова.
Что известно о погибшем защитнике?
Федор добровольно стал в ряды защитников с первых дней полномасштабного вторжения оккупантов. Он пошел защищать Родину по зову сердца – чтобы мы все имели мирное небо над головой.
Его жизнь оборвалась слишком рано, но память о Федоре, его отвагу, доброту и искренность навсегда останется в сердцах родных, друзей и коллег,
– написал мэр.
Ранее покойный был работником ЭРП службы ОПМ Запорожской АЭС.
К слову, прощание с воином состоится в Киеве. В последний путь мужчину проведут во вторник, 21 октября, в 10:00 в крематории №10 по улице Байковой, 16.
Погибший на войне Федор Манаков / Фото Дмитрия Орлова
24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким защитника!
Кто еще погиб на войне в Украине?
- Виталий Яновский – священнослужитель Православной церкви Украины, присоединившийся к армии после смерти жены в 2023 году. Мужчина родился в Казахстане, в 1996 году стал иереем, был преподавателем семинарии и директором воскресной школы.
- Иван Михайлишин – экс-начальник Галицкой полиции, служивший командиром экипажа беспилотных авиационных комплексов. Мужчина более 25 лет посвятил работе в органах внутренних дел.
- Богдан Пахольчишин – 29-летний нацгвардеец со Львовщины, прошедший боевой путь через передовые позиции на Покровщине и Сумщине. Мужчина не успел создать собственной семьи, погиб из-за атаки вражеского дрона.