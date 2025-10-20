Ему было 32 года. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Энергодара Дмитрия Орлова.

Что известно о погибшем защитнике?

Федор добровольно стал в ряды защитников с первых дней полномасштабного вторжения оккупантов. Он пошел защищать Родину по зову сердца – чтобы мы все имели мирное небо над головой.

Его жизнь оборвалась слишком рано, но память о Федоре, его отвагу, доброту и искренность навсегда останется в сердцах родных, друзей и коллег,

– написал мэр.

Ранее покойный был работником ЭРП службы ОПМ Запорожской АЭС.

К слову, прощание с воином состоится в Киеве. В последний путь мужчину проведут во вторник, 21 октября, в 10:00 в крематории №10 по улице Байковой, 16.



Погибший на войне Федор Манаков / Фото Дмитрия Орлова

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким защитника!

Кто еще погиб на войне в Украине?