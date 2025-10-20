Йому було 32 роки. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на міського голову Енергодара Дмитра Орлова.

Дивіться також Перед смертю знищив 4 російські літаки: історія пілота В'ячеслава Єрка, якого розстріляли в повітрі

Що відомо про загиблого захисника?

Федір добровільно став до лав оборонців із перших днів повномасштабного вторгнення окупантів. Він пішов захищати Батьківщину за покликом серця – аби ми всі мали мирне небо над головою.

Його життя обірвалося надто рано, але пам'ять про Федора, його відвагу, доброту й щирість назавжди залишиться в серцях рідних, друзів і колег,

– написав мер.

Раніше покійний був працівником ЕРП служби ВПМ Запорізької АЕС.

До слова, прощання з воїном відбудеться в Києві. В останню путь чоловіка проведуть у вівторок, 21 жовтня, о 10:00 у крематорії №10 по вулиці Байковій, 16.



Загиблий на війні Федір Манаков / Фото Дмитра Орлова

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким захисника!

Хто ще загинув на війні в Україні?