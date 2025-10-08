Захисникові було лише 47 років. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання "КУРС".

До теми "Підіймаю слухавку, а там крик і плач": військовий про втрату 15-річної доньки Анастасії

Що відомо про загибель Івана Михайлишина на фронті?

Іван Михайлишин понад 25 років присвятив службі в органах внутрішніх справ. У 2020 році підполковник поліції обіймав посаду начальника Галицького відділення поліції, а у 2021 році – вийшов на пенсію.

У березні 2022 року Михайлишин став на захист країни та служив командиром екіпажу безпілотних авіаційних комплексів 102 окремої бригади Сил територіальної оборони імені полковника Дмитра Вітовського.



Іван Михайлишин загинув на Запорізькому напрямку / Фото "КУРС"

Його шлях боротьби за свободу України обірвався 4 жовтня 2025 року під час виконання бойового завдання в селі Нове Пологівського району Запорізької області.

У чоловіка залишилася любляча дружина і донька.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким Івана Михайлишина через трагічну загибель захисника на фронті.

Тяжкі втрати України через війну