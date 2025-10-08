Защитнику было всего 47 лет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание "КУРС".

Что известно о гибели Ивана Михайлишина на фронте?

Иван Михайлишин более 25 лет посвятил службе в органах внутренних дел. В 2020 году подполковник полиции занимал должность начальника Галицкого отделения полиции, а в 2021 году – вышел на пенсию.

В марте 2022 года Михайлишин стал на защиту страны и служил командиром экипажа беспилотных авиационных комплексов 102 отдельной бригады Сил территориальной обороны имени полковника Дмитрия Витовского.



Иван Михайлишин погиб на Запорожском направлении / Фото "КУРС"

Его путь борьбы за свободу Украины оборвался 4 октября 2025 года во время выполнения боевого задания в селе Новое Пологовского района Запорожской области.

У мужчины осталась любящая жена и дочь.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким Ивана Михайлишина из-за трагической гибели защитника на фронте.

