Про загибель Віталія Янковського 24 Канал повідомляє з посиланням на Волинську єпархію ПЦУ.

Що відомо про Віталія Янковського?

Духовний діяч та воїн Віталій Андрійович Янковський народився 27 жовтня 1974 року в Казахстані, в місті Єрмак. Вироставши в родині священників, чоловік вирішив стати служителем Христової Церкви. Щоб здобути відповідні знання Віталій Янковський вступив до Курської духовної семінарії.

Попри свою Батьківщину Віталій завжди відчував себе українцем, як його предки, про що говорив в одному з інтерв'ю.

Уже на території України Віталій Янковський закінчив Волинську семінарію та Львівську духовну академію. У 1996 році за посвятою Митрополита Луцького та Волинського Якова Віталій Янковський став ієреєм.

Отець Віталій служив у Свято-Троїцькому кафедральному соборі, був викладачем нашої семінарії, духівником сестринства у нижньому храмі, директором недільної школи, згодом настоятелем Покровської парафії в селі Крупа Луцького районного деканату,

– повідомили у Волинській єпархії.

До того, як піти на війну, Віталій Янковський більше ніж 10 років життя присвятив службі в церкві. Він був священнослужителем в Українській Православній Церкві Київського Патріархату, а пізніше свідомо перейшов до Православної церкви України.

За словами тих, хто знав Віталія Янковського, він був скромним, сумлінним, інтелігентним, талановитим душпастирем. Парафіяни пам'ятають його дзвінкий голос і натхненні проповіді. За свою службу отець Віталій отримав кілька церковних нагород.

На війну Віталій Янковський вирішив піти добровільно у 2023 році, коли померла його дружина. Понад два роки військовий захищав Україну від окупантів. 30 вересня 2025 стало відомо, що Віталій Янковський загинув.

Воїн знайшов місце останнього спочинку в Рівному.

24 Канал висловлює співчуття рідним та близьким полеглого воїна. Вічна пам'ять Віталію Янковському!

