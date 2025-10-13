Мобілізований навесні 2024 року. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Стрийську міську раду.

Що відомо про Богдана Пахольчишина?

Захисник народився 5 липня 1996 року в місті Стрий Львівської області. Навчався у Стрийській гімназії імені Героя України Тараса Бобанича (колишня школа №9), а згодом закінчив Стрийське вище художнє професійне училище.

Після мобілізації навесні 2024 року чоловік пройшов бойовий шлях через передові позиції на Покровщині та Сумщині. Він загинув під час виконання бойового завдання через атаку ворожого дрона.

Своєї сім'ї створити не встиг. Назавжди 29… Щирі співчуття мамі, татові, братові та його дружині, усім рідним і близьким,

– написали в міській раді.

Окрім того, співчуття виразили у ДПТНЗ "Стрийське вище художнє професійне училище". Там загибель Богдана Пахольчишина назвали болючою втратою для всіх, хто його знав і любив. "Нехай душа знайде вічний спокій, а світла пам'ять про нього назавжди залишиться в наших серцях", – йдеться в повідомленні навчального закладу.

