Про це повідомив броварський міський голова Ігор Сапожко, пише 24 Канал.
Дивіться також На війні загинув учасник КВК Артем Стовпяцький
На фронті загинув Сергій Буряк: що відомо?
Сергій Буряк був стрільцем-снайпером механізованого відділення механізованого взводу механізованої роти механізованого батальйону.
Військовий загинув 29 вересня в бою за Україну, її свободу та незалежність в районі населеному пункті Борівська Андріївка Ізюмського району Харківської області.
Церемонія прощання з Сергієм Буряком відбулася 10 жовтня в Броварах.
Дивіться також Був бійцем спецпідрозділу КОРД: на війні загинув регбіст Микола Гетьманов
Їхні життя забрала Росія
На війні загинув захисник Володимир Щербань. Чоловік віддав своє життя в районі населеного пункту Невське, Сватівського району Луганської області. Прощання відбулося 3 жовтня в селі Слобідка.
На Запорізькому напрямку під час виконання бойового завдання загинув колишній начальник Галицької поліції Івано-Франківської області – Іван Михайлишин. Йому було лише 47 років.
Виконуючи бойове завдання, загинув командир підрозділу ЗСУ, капітан Леонід Семенюк. Його життя обірвалося 2 жовтня.