Про це повідомив броварський міський голова Ігор Сапожко, пише 24 Канал.

На фронті загинув Сергій Буряк: що відомо?

Сергій Буряк був стрільцем-снайпером механізованого відділення механізованого взводу механізованої роти механізованого батальйону.

Військовий загинув 29 вересня в бою за Україну, її свободу та незалежність в районі населеному пункті Борівська Андріївка Ізюмського району Харківської області.

Церемонія прощання з Сергієм Буряком відбулася 10 жовтня в Броварах.

Їхні життя забрала Росія