Сумну звістку повідомили його друзі у місцевій спільноті "Чернігівський кисіль", передає 24 Канал.
Що відомо про Артема Стовпяцького?
Артема Стовпяцького знали завдяки участі у команді КВК "С потолка", яка була серед найуспішніших у Чернігівській лізі. Команда існувала з початку 2000-х і мала кілька складів. Стабільним її склад став із 2006 року, коли у ньому виступали Олександр Лабадін, Євген Кулак, Олександр Пономаренко та Артем Стовпяцький.
Особливий шарм виступам надавала Ірина Андріяненко, яка створювала музичне оформлення номерів, а згодом до колективу приєдналася співачка Олеся Лук’яненко. У 2012 році "С потолка" продовжували активну діяльність і навіть представляли Чернігів на фестивалі Ялтинської всеукраїнської відкритої ліги КВК "ЯВОЛК". Там вони поділили перше місце з командою із Сум, здобувши високі оцінки журі й глядачів.
Артем Стовпяцький з командою / Фото з громади "Чернігівський кисіль"
Яка гарна людина. Не хочеться в це вірити. Вічна пам'ять. Поховання 10.10.2025 на 10:00,
– написала близька для загиблого людина Ольга Нестеренко.
Зверніть увагу! Друзі по Чернігівській лізі організували збір, усі кошти з якого будуть передані батькам Артема. Допомогти рідним загиблого можна за посиланням.
Втрати України у війні
Раніше на фронті загинув відомий фанат Динамо Євген Лукʼянюк. Він служив у 210-му окремому штурмовому підрозділі й останній бій прийняв на Запорізькому напрямку.
На цьому ж напрямку під час виконання бойового завдання також поліг Іван Михайлишин, колишній начальник Галицької поліції. Він служив командиром екіпажу безпілотних авіаційних комплексів у 102 окремій бригаді Сил територіальної оборони та захищав Україну з березня 2022 року.