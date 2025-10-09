Про загибель захисника повідомив міський голова Ковеля Ігор Чайка, передає 24 Канал.

Що відомо про загибель Леоніда Семенюка?

З глибоким сумом повідомляємо про трагічну звістку. Виконуючи бойове завдання, загинув командир підрозділу Збройних сил України, капітан Семенюк Леонід Олександрович. Його життя обірвалося 2 жовтня 2025 року біля села Садки Сумської області,

– зазначив Чайка.

Його тіло повертається до рідного Ковеля, де 8 жовтня відбулося прощання.

О 12:00 у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці проведуть заупокійну службу. Після цього, з 13:00, ковельчани зможуть віддати останню шану полеглому Герою на громадянській панахиді, що пройде на площі Героїв Майдану.

Похорон воїна відбудеться на Алеї Героїв міського кладовища Ковеля. Місто схиляє голови в жалобі за захисником, який віддав життя за свободу та незалежність України.

