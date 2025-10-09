О гибели защитника сообщил городской голова Ковеля Игорь Чайка, передает 24 Канал.

Смотрите также "Был достойным сыном своей страны": на фронте погиб известный фанат Динамо Евгений Лукьянюк

Что известно о гибели Леонида Семенюка?

С глубокой скорбью сообщаем о трагическом известии. Выполняя боевое задание, погиб командир подразделения Вооруженных сил Украины, капитан Семенюк Леонид Александрович. Его жизнь оборвалась 2 октября 2025 года возле села Садки Сумской области,

– отметил Чайка.

Его тело возвращается в родной Ковель, где 8 октября состоялось прощание.

В 12:00 в соборе Благовещения Пресвятой Богородицы проведут заупокойную службу. После этого, с 13:00, ковельчане смогут отдать последний долг павшему Герою на гражданской панихиде, что пройдет на площади Героев Майдана.

Похороны воина состоятся на Аллее Героев городского кладбища Ковеля. Город склоняет головы в трауре по защитнику, который отдал жизнь за свободу и независимость Украины.

Какие еще потери понесла Украина?