Об этом сообщил броварской городской голова Игорь Сапожко, пишет 24 Канал.

На фронте погиб Сергей Буряк: что известно?

Сергей Буряк был стрелком-снайпером механизированного отделения механизированного взвода механизированной роты механизированного батальона.

Военный погиб 29 сентября в бою за Украину, ее свободу и независимость в районе населенном пункте Боровская Андреевка Изюмского района Харьковской области.

Церемония прощания с Сергеем Буряком состоялась 10 октября в Броварах.

Их жизни забрала Россия