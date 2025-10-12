Ймовірно, 31-річний солдат із позивним "Блекфіш" загинув на сході України, передає 24 Канал із посиланням на Veridica

Що відомо про долю добровольця з Румунії?

На початку повномасштабного вторгнення Адріан долучався до гуманітарних акціях на підтримку України. Однак потім він став до лав ЗСУ. Спершу хлопець служив у Міжнародному легіоні, а потім перейшов до Третьої штурмової бригади. Він брав участь у важких боях протягом півтора року.

Адріан говорив, що однією з причин, чому він вирішив воювати в Україні, були звірства росіян.

На особистому рівні цей досвід змінює тебе, і я думав, що стану кращою людиною завдяки йому,

– так воїн пояснював рішення долучитися до української армії.

Адріан не прагнув заробітку – у Румунії він добре заробляв у сфері ІТ. "Якби я хотів лише заробляти гроші, я б пішов у зону з меншим ризиком. В Україні ризик смерті найвищий", – казав хлопець сестрі.

Востаннє він розмовляв із сестрою Віорелою 29 серпня 2025 року. В останньому повідомленні він написав: "Бережи себе. Почуємося, коли повернуся",

З того часу його телефон був вимкнений, а спроби сестри його знайти не принесли результату. 9 жовтня 2025 року їй офіційно повідомили, що Адріан "зник безвісти під час бойових дій". Тіло румуна ще не знайдено. Розслідування обставин його можливої загибелі триває як з боку влади, так і сім’ї.

Можлива також версія, що військовий потрапив у полон.

