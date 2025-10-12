Вероятно, 31-летний солдат с позывным "Блекфиш" погиб на востоке Украины, передает 24 Канал со ссылкой на Veridica

Что известно о судьбе добровольца из Румынии?

В начале полномасштабного вторжения Адриан участвовал в гуманитарных акциях в поддержку Украины. Однако потом он стал в ряды ВСУ. Сначала парень служил в Международном легионе, а затем перешел в Третью штурмовую бригаду. Он участвовал в тяжелых боях в течение полутора лет.

Адриан говорил, что одной из причин, почему он решил воевать в Украине, были зверства россиян.

На личном уровне этот опыт меняет тебя, и я думал, что стану лучшим человеком благодаря ему,

– так воин объяснял решение присоединиться к украинской армии.

Адриан не стремился к заработку – в Румынии он хорошо зарабатывал в сфере ИТ. "Если бы я хотел только зарабатывать деньги, я бы пошел в зону с меньшим риском. В Украине риск смерти самый высокий", – говорил парень сестре.

Последний раз он разговаривал с сестрой Виорелой 29 августа 2025 года. В последнем сообщении он написал: "Береги себя. Созвонимся, когда вернусь",

С тех пор его телефон был выключен, а попытки сестры его найти не принесли результата. 9 октября 2025 года ей официально сообщили, что Адриан "пропал без вести во время боевых действий". Тело румына еще не найдено. Расследование обстоятельств его возможной гибели продолжается как со стороны властей, так и семьи.

Возможна также версия, что военный попал в плен.

