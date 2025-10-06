Трагическую весть сообщило издание "Вежа" со ссылкой на близких павшего героя, передает 24 Канал.
Что известно о погибшем на войне Богдане Будае?
Богдан Будай родом из Кривого Рога. Однако длительное время он жил и работал в Виннице. В частности, был журналистом винницкого издания "Вежа". Коллеги вспоминают его как ответственного, настойчивого и доброжелательного профессионала, который всегда добросовестно относился к своему делу.
В сентябре 2023 года тогда 27-летний журналист мобилизовался. Он рассказывал коллегам, что сам пошел в ТЦК, чтобы напомнить о себе.
Богдан не имел военного образования, поэтому сначала он оказался в 154-й отдельной механизированной бригаде в звании солдата. Во время учебы его перевели в один из батальонов 144-й бригады. Какое-то время он выполнял задачи в составе батальона на востоке, а позже служил в должности пресофицера. В 2024 году Богдана отправили на обучение на офицера. В последнее время Будай был офицером группы гражданско-военного сотрудничества и носил звание лейтенанта.
Его любимая Юлия вспоминает, что Богдан был необыкновенным человеком с широким мировоззрением, многочисленными талантами и тонким чувством жизни. Он отличался умом, занимался литературными переводами, интересовался историей, играл на гитаре и имел множество увлечений.
Побратимы и сестры Богдана также вспоминают его как человека, который никогда не оставлял других наедине с проблемами – поддерживал словом, шуткой или просто своим присутствием. Для своих собратьев Богдан стал не просто соратником, а настоящим братом и другом.
Прощание с лейтенантом Богданом Будаем состоялось 4 октября в Кривом Роге. Он стал 113-м медийщиком, который отдал жизнь, защищая Украину от российской агрессии.
Кто еще из журналистов погиб на войне с Россией?
- Александр Голяченко, журналист "Нашего Киева", погиб на войне 3 сентября. В 2022 году он вместе с отцом пошел защищать Украину.
- Журналист телеканала "Новый Чернигов" Богдан Заяц погиб во время выполнения боевого задания на фронте 30 января. Мужчина добровольно пошел служить в ВСУ и продолжил защищать родную землю после тяжелого ранения.
- На фронте погиб журналист Богдан Лысенко, который был офицером Вооруженных сил Украины. Лысенко стал 106-м медийщиком, погибшим в результате российской агрессии. Он служил восемь лет, стал снайпером-разведчиком, а на последней должности исполнял обязанности заместителя командира роты.