Трагическую весть сообщило издание "Вежа" со ссылкой на близких павшего героя, передает 24 Канал.

Смотрите также Был бойцом спецподразделения КОРД: на войне погиб регбист Николай Гетманов

Что известно о погибшем на войне Богдане Будае?

Богдан Будай родом из Кривого Рога. Однако длительное время он жил и работал в Виннице. В частности, был журналистом винницкого издания "Вежа". Коллеги вспоминают его как ответственного, настойчивого и доброжелательного профессионала, который всегда добросовестно относился к своему делу.

В сентябре 2023 года тогда 27-летний журналист мобилизовался. Он рассказывал коллегам, что сам пошел в ТЦК, чтобы напомнить о себе.

Богдан не имел военного образования, поэтому сначала он оказался в 154-й отдельной механизированной бригаде в звании солдата. Во время учебы его перевели в один из батальонов 144-й бригады. Какое-то время он выполнял задачи в составе батальона на востоке, а позже служил в должности пресофицера. В 2024 году Богдана отправили на обучение на офицера. В последнее время Будай был офицером группы гражданско-военного сотрудничества и носил звание лейтенанта.

Его любимая Юлия вспоминает, что Богдан был необыкновенным человеком с широким мировоззрением, многочисленными талантами и тонким чувством жизни. Он отличался умом, занимался литературными переводами, интересовался историей, играл на гитаре и имел множество увлечений.

Побратимы и сестры Богдана также вспоминают его как человека, который никогда не оставлял других наедине с проблемами – поддерживал словом, шуткой или просто своим присутствием. Для своих собратьев Богдан стал не просто соратником, а настоящим братом и другом.

Прощание с лейтенантом Богданом Будаем состоялось 4 октября в Кривом Роге. Он стал 113-м медийщиком, который отдал жизнь, защищая Украину от российской агрессии.

Кто еще из журналистов погиб на войне с Россией?