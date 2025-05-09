Мужчина был офицером Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт массовой информации.

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Что известно о Богдане Лысенко

Богдан Лысенко погиб на Запорожском направлении. Это известие сообщил его сын Антон Лысенко в своих соцсетях.

13 апреля мой отец попал под вражеский обстрел. Все это время мы надеялись на лучшее. Однако неумолимая судьба решила иначе, и он будет защищать нас уже на небе,

– написал сын погибшего.

Журналист Богдан Лысенко родился 24 марта 1966 года в Житомире. Он известен читателям под творческим псевдонимом Bogdan Lu. В рамках своей журналистской деятельности публиковался в таких всеукраинских и региональных медиа, как "Факты", "КП в Украине", "Суббота" и "Эхо".

Погибший воин прошел Революцию достоинства, а когда в Крыму появились "зеленые человечки", он сразу поехал туда и подготовил репортаж.

После этого Богдан работал журналистом в Донецкой области. В 2014 году он попал в плен, но благодаря усилиям волонтеров за трое суток его удалось освободить. Впоследствии эти три дня в плену он описал в своем материале.

Журналист провел на службе восемь лет. После того как подписал контракт с Вооруженными силами Украины, он стал снайпером-разведчиком, а офицерское звание получил уже после начала полномасштабного вторжения России в Украину. На своей последней должности Богдан исполнял обязанности заместителя командира роты.

Военный стал 106-м медийщиком, который погиб в результате полномасштабной российской агрессии против Украины.

К слову, ранее на фронте погиб военный и бывший работник ТРК "Люкс" Василий Довбуш. До того, как стать на защиту страны, он занимался монтажом и видеодизайном на 24 Канале. Украинский воин погиб 6 мая 2025 года во время выполнения боевого задания.