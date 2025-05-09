Воин погиб в бою в Запорожье. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Мирноградскую МВА.
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Что известно о Денисе Беспалове
Беспалов Денис Владимирович был уроженцем Донецкой области. Он родился 5 февраля 1983 года.
Солдат служил водителем 1 отделения противотанковых ракетных комплексов 1 взвода противотанковых ракетных комплексов роты противотанковых ракетных комплексов воинской части А0536.
42-летний воин погиб во время выполнения боевого задания 30 апреля возле населенного пункта Новоандреевка, Пологовского района. Он достойно выполнял свой долг и остался верен присяге.
Похоронили Дениса Беспалова в Черновцах 6 мая.
Сегодня мы провели тебя в последний путь... Но не попрощались. С такими, как ты, не прощаются. Их всегда носят в кармане возле сердца...
– написала Оксана Ракитина в Facebook.
24 Канал выражает соболезнования родным и близким Дениса Беспалова. Вечная и светлая память воину, который отдал за Украину самое ценное – жизнь.
Напомним, что ранее стало известно, что во время выполнения боевого задания погиб защитник Украины и бывший работник ТРК "Люкс" Василий Довбуш.