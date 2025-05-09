Воїн загинув у бою на Запоріжжі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Мирноградську МВА.

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Що відомо про Дениса Беспалова

Беспалов Денис Володимирович був уродженцем Донеччини. Він народився 5 лютого 1983 року.

Солдат служив водієм 1 відділення протитанкових ракетних комплексів 1 взводу протитанкових ракетних комплексів роти протитанкових ракетних комплексів військової частини А0536.

42-річний воїн поліг під час виконання бойового завдання 30 квітня біля населеного пункту Новоандріївка, Пологівського району. Він гідно виконував свій обов'язок та залишився вірним присязі.

Поховали Дениса Беспалова у Чернівцях 6 травня.

Сьогодні ми провели тебе в останню путь... Але не попрощались. З такими, як ти, не прощаються. Їх завжди носять у кишені біля серця...

– написала Оксана Ракітіна у Facebook.

24 Канал висловлює співчуття рідним та близьким Дениса Беспалова. Вічна та світла пам'ять воїну, який віддав за Україну найцінніше – життя.

Нагадаємо, що раніше стало відомо, що під час виконання бойового завдання загинув захисник України та колишній працівник ТРК "Люкс" Василь Довбуш.