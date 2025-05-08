Повідомляє 24 Канал з посиланням на Другий відділ Чортківського РТЦК та СП.

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Що відомо про загибель Героя

Внаслідок поранення 4 травня в одному з медичних закладів Слов'янська Донецької області помер головний сержант Назар Мизак.

Назар Мизак / Фото Другого відділу Чортківського РТЦК та СП

Він народився у 1984 році в селі Нивра Скала-Подільської територіальної громади. Назар Мизак був військовослужбовцем контрактної служби, учасником бойових дій, зокрема і за межами України.

"Словами важко загоїти в серці болючу рану втрати. Адже смерть найріднішої людини це надзвичайне випробування. В цю гірку мить висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Нехай Господь прийме його світлу душу і оселить там де праведні спочивають. Вічна пам'ять і слава українському воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас! Хай Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій його душі!", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше стало відомо про загибель військового та колишнього працівника ТРК "Люкс" Василя Довбуша. Він поліг 6 травня під час виконання бойового завдання.