Ранее он работал журналистом в столичном издании. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание "Наш Киев".

Что известно об Александре Голяченко?

Александр Голяченко погиб 3 сентября.

Мой сыночек. Вчера он погиб. Погиб, как герой, защищая будущее этой страны, своих близких, друзей. Еще до конца не осознаю, как жить дальше без него. Он был добрым, порядочным и талантливым человеком. Мир уже не будет таким, как по сей день. По крайней мере для меня... Буду любить тебя всегда, мой небесный,

- написал отец павшего воина Сергей Голяченко.

Издание "Наш Киев" рассказало, что Александр работал у них с 2020 года и до начала полномасштабного вторжения России.

На фронт он ушел вместе с отцом.

"Для Александра не было ничего невозможного. Всех спикеров он воспринимал как людей и личностей, стремился через тексты передать их личный взгляд на жизнь, чтобы читатели почувствовали за буквами реального человека, его боли и эмоции... Мы будем помнить его не только как профессионального журналиста, а и как человека с большим сердцем", – написали коллеги.

Защитника будут помнить как доброжелательного, искреннего, общительного, надежного человека, который всегда был готов поддержать, понять и поговорить.

24 Канал выражает соболезнования родным и близким Александра Голяченко. Вечная и светлая память защитнику Украины!

