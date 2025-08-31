Сообщает 24 Канал со ссылкой на Виноградовский городской совет.

Смотрите также "Прошел весь ад": на фронте погиб украинский художник Кирилл Гринев

Что известно о гибели Юрия Уршанского?

На фронте погиб военнослужащий из Виноградова Юрий Уршанский. Он был командиром самоходной артиллерийской батареи.

Воин погиб 26 августа 2025 года во время выполнения боевого задания возле села Лукьяновка Запорожской области.

На момент смерти ему было всего 24 года.

"Выражаем искренние соболезнования семье и собратьям. Вечная память Герою – Защитнику Украины", – говорится в сообщении.

Кто еще отдал жизнь за Украину?