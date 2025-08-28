Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Общественное Кропивницкий. В Кропивницком в четверг, 28 августа, состоялась церемония прощания с погибшим пилотом истребителя МиГ-29, майором Сергеем Бондарем.
В Кропивницком прощались с летчиком Сергеем Бондарем
Украинский военный погиб в ночь на 23 августа во время захода на посадку после выполнения боевого задания. У него остались родители, жена и двое детей.
Траурный кортеж по дороге на Дальневосточное кладбище остановился возле площади Героев Майдана, где горожане и собратья почтили память летчика. На церемонии присутствовали родные, близкие, друзья, коллеги и военные, которые вместе с ним служили в авиации.
Прощание с героем / Фото: Суспільне Кропивницкий
Сергей Бондарь был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени, знаком отличия Президента за оборону Украины, многочисленными ведомственными наградами и имел статус ветерана войны. Его похоронили на Аллее славы Дальневосточного кладбища в Кропивницком.
Что известно о Сергее Бондаре?
40-я бригада тактической авиации "Призрак Киева" сообщила, что Бондарь занимал должность заместителя командира эскадрильи.
Родился он в 1979 году в Кропивницком, где и проживал с семьей. Окончил Харьковский институт ВВС и работал преподавателем в Национальном авиационном университете.
С началом полномасштабной войны Сергей Бондарь вернулся к военной службе, пилотировал Л-39 и МиГ-29.
Ежедневно он уничтожал воздушные цели России, осуществлял ракетно-бомбовые удары по позициям оккупантов, их штабах и скоплению техники на разных направлениях фронта.
Последние потери Украины в полномасштабной войне:
- На фронте погиб 23-летний Андрей Шевченко из Черниговской области, выпускник Нежинской гимназии №15.
- Также на фронте погиб 25-летний Богдан Кольцов, экс-модератор DeepState. Он был оператором вычислительного отделения взвода звукометрической разведки, поступил в ВСУ в мае 2025 года.
- Отошли в вечность также военнослужащий Андрей Манойло и подполковник полиции Александр Соловьянчик с Волыни.
- А в Дубно на Ривненщине попрощались с Павлом Диденко. Воин прошел Иловайский котел, боролся с оккупантом в Дебальцево, Песках, под Мариуполем, Павлопольском и Сорокино.