Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Суспільне Кропивницький. У Кропивницькому в четвер, 28 серпня, відбулася церемонія прощання із загиблим пілотом винищувача МіГ-29, майором Сергієм Бондарем.

У Кропивницькому прощалися з льотчиком Сергієм Бондарем

Український військовий загинув у ніч проти 23 серпня під час заходу на посадку після виконання бойового завдання. У нього залишилися батьки, дружина та двоє дітей.

Траурний кортеж дорогою на Далекосхідне кладовище зупинився біля площі Героїв Майдану, де містяни та побратими вшанували пам’ять льотчика. На церемонії були присутні рідні, близькі, друзі, колеги та військові, які разом із ним служили в авіації.

Прощання з героєм / Фото: Суспільне Кропивницький

Сергій Бондар був нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня, відзнакою Президента за оборону України, численними відомчими нагородами та мав статус ветерана війни. Його поховали на Алеї слави Далекосхідного кладовища у Кропивницькому.

Що відомо про Сергія Бондаря?

40-та бригада тактичної авіації "Привид Києва" повідомила, що Бондар обіймав посаду заступника командира ескадрильї.

Народився він у 1979 році в Кропивницькому, де й проживав із родиною. Закінчив Харківський інститут ВПС та працював викладачем у Національному авіаційному університеті.

З початком повномасштабної війни Сергій Бондар повернувся до військової служби, пілотував Л-39 та МіГ-29.

Щоденно він знищував повітряні цілі Росії, здійснював ракетно-бомбові удари по позиціях окупантів, їхніх штабах та скупченню техніки на різних напрямках фронту.

