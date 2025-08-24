Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення Тараканівської громади.
Що відомо про Павла Діденка?
Павло Діденко (позивний "Звіробій") воював на фронті з початку російської агресії. Він захищав Україну 11 років, пройшов Іловайський котел та загинув як герой вже під час повномасштабної війни, тримаючи оборону на Донеччині. Військовий був розвідником. У АТО Павло Діденко боровся з ворогом в Дебальцевому, Пісках, далі – під Маріуполем, а також брав участь у боях за Павлопільськ та Сорокине Донецької області.
За свою відданість та захист держави Павла Діденка нагородили орденом "За мужність", орденом "Слава і честь" третього ступеня та медалями "За військову службу Україні" й "За участь в бою".
Павло Діденко загинув 9 липня й тривалий час вважався зниклим безвісти. У четвер, 21 серпня, захисник повернувся додому, але, на жаль, "на щиті". Селом проїхався траурний кортеж із тілом воїна.
Захисник мав дружину та трьох дітей. Попрощатися з полеглим Павлом Діденком у його рідних Турковичах прийшли сім'я, друзі, побратими та небайдужі жителі. Чин похорону відбувся 22 серпня, громада з почестями провела Героя в останню путь. Павла Діденка поховали на Алеї Слави в Дубно.
Вічна пам'ять і слава Герою!
Під час виконання бойового завдання на Сході України загинули четверо поліцейських. Вони служили в стрілецькому батальйоні поліції. Загиблими оборонцями є підполковник Юрій Берла з Чернівецької області, підполковник Олександр Соловʼянчик і капітан Ігор Мартинюк з Івано-Франківщини та капітан Михайло Сейко з Житомирської області.
11 серпня біля населеного пункту Садки Сумської області героїчно загинув житель Запоріжжя Едуард Лата. Захисник обороняв Україну від ворога та з честю виконав свій чоловічій та громадянський обов'язок.