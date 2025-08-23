Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Національну поліцію України.

Що відомо про загиблих на війні?

22 серпня, під час виконання бойового завдання на сході України, героїчно загинули спецпризначенці поліції:

підполковник Юрій Берла, командир взводу № 2 роти № 1 батальйону поліції особливого призначення (стрілецький) ГУНП у Чернівецькій області

підполковник Олександр Соловʼянчик, старший інспектор відділення проведення спеціальних операцій батальйону поліції особливого призначення (стрілецький) ГУНП в Івано-Франківській області

капітан Ігор Мартинюк, старший інспектор відділення тактико-спеціальної підготовки батальйону поліції особливого призначення (стрілецький) ГУНП в Івано-Франківській області

капітан Михайло Сейко, інспектор взводу № 1 батальйону поліції особливого призначення (стрілецький) ГУНП у Житомирській області.

Юрій Берла та Михайло Сейко загинули на війні / фото поліції

Олександр Солов'янчик та Ігор Мартинюк загинули на війні / фото поліції

Юрій Берла присвятив правоохоронним органам більше 20 років свого життя і пройшов шлях від оперуповноваженого карного розшуку до командира взводу спецбатальйону.

Колеги знали його як відповідального керівника, справедливого наставника, надійного товариша та людину з великим серцем. Разом із побратимами підполковник поліції мужньо тримав оборону на Донецькому напрямку, захищаючи рідну землю від ворога. Йому навіки 44,

– повідомили у поліції.

Олександр Соловʼянчик служив у поліції з 2015 року. Був слідчим та опероуповноваженим у різних підрозділах поліції.

Колега Олександра – Ігор Мартинюк, – спецпризначенець. На його рахунку десятки врятованих життів: з 2014 року він неодноразово брав участь в АТО.

Обидва поліцейські служили у батальйоні особливого призначення більше року. Вони були відданими своїй справі, вірними Присязі та справжніми синами своєї країни.

Михайло Сейко приєднався до лав батальйону поліції особливого призначення у липні 2024 року. Гідно виконував службові обов’язки та завдання, боронячи Україну від ворожої навали. Він до останнього подиху був вірним Присязі. Йому назавжди 42.

