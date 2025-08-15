Повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Одеської області та Бесарабську селищну раду.

Що відомо про загиблого Героя?

Сергій Романович Магла народився 9 січня 1990 року. Він виріс у селищі Тарутине (нині Бессарабське) Болградського району.

Своє життя він присвятив службі у правоохоронних органах. Після завершення навчання в Одеському державному університеті внутрішніх справ працював у Болградському райвідділі поліції, де пройшов шлях від інспектора сектору реагування патрульної поліції до дільничного офіцера.

Правоохоронець сумлінно дбав про безпеку людей та підтримував громадський порядок у рідному краї. Служба була для нього не просто роботою, а покликанням,

– зазначили у поліції.

Сергій Магла / Фото Бесарабської селищної ради

У червні 2024 року він добровільно вступив до стрілецького батальйону поліції особливого призначення ГУНП в Одеській області, щоб на передовій боронити мирне життя в Україні.

Колеги згадують Сергія як добру, чесну, порядну та професійну людину, яка завжди була готова допомогти й підтримати.

На жаль, 11 серпня 2025 року Сергій загинув під час виконання бойового завдання в Донецькій області. Він отримав несумісні з життям поранення внаслідок російського артилерійського обстрілу.

У воїна залишилися дружина, троє маленьких синів, наймолодший з яких народився лише кілька місяців тому, а також мати.

Інформацію про створення живого коридору та дату поховання Героя в громаді оприлюднять додатково.

