Що відомо про Олександра Бур'янова?

Майстер-сержант Державної прикордонної служби Олександр Бур’янов народився у 1982 році, та майже все своє життя присвятив служінню Батьківщині.

Олександр своє життя присвятив військовій службі й захищав кордони нашої держави, брав участь у відсічі збройної агресії з 2014 року,

– йдеться в повідомленні.

Олександр Бур'янов / Фото Болградської РДА

Він обороняв рідну землю до останнього подиху та загинув 2 серпня на Донецькому напрямку під час виконання бойового завдання.

"Невтішними залишились мати, дружина та двоє дітей... Болградська районна державна (військова) адміністрація у цей гіркий час, висловлює щирі слова співчуття сім’ї, рідним, близьким, друзям та побратимам загиблого Героя! Вічна Пам’ять та Шана тобі, Герою!", – написали у Болградській РДА.

