Сообщает 24 Канал со ссылкой на Болградскую районную государственную администрацию.

Смотрите также Погибли в один день: на фронте погибли полицейские Донетчины Алексей Балаба и Дмитрий Коробенко

Что известно об Александре Бурьянове?

Мастер-сержант Государственной пограничной службы Александр Бурьянов родился в 1982 году, и почти всю свою жизнь посвятил служению Родине.

Александр свою жизнь посвятил военной службе и защищал границы нашего государства, участвовал в отпоре вооруженной агрессии с 2014 года,

– говорится в сообщении.

Александр Бурьянов / Фото Болградской РГА

Он защищал родную землю до последнего вздоха и погиб 2 августа на Донецком направлении во время выполнения боевого задания.

"Безутешными остались мать, жена и двое детей... Болградская районная государственная (военная) администрация в это горькое время, выражает искренние слова соболезнования семье, родным, близким, друзьям и собратьям погибшего Героя! Вечная Память и Шана тебе, Герою!", – написали в Болградской РГА.

Напомним, 3 августа стало известно, что на фронте погиб пограничник из Одесской области Александр Бушат. Он был инспектором пограничной службы, специалистом по противодействию беспилотным воздушным средствам.