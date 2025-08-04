Об этом в воскресенье, 3 августа, сообщили в Измаильской районной государственной администрации, передает 24 Канал. Там выразили соболезнования родным и близким покойного.
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Что известно о защитнике?
Александр Бушат родился в Измаильском районе, учился в Измаильской общеобразовательной школе № 8. Вспоминают, что с детства он отличался добротой, искренностью, отзывчивостью к другим.
Некоторое время мужчина работал за пределами Украины, но начало полномасштабного вторжения встретил в родном Измаиле.
В 2023 году солдат присоединился к рядам Государственной пограничной службы Украины и служил на передовых позициях в Сумской и Донецкой областях. Его наградили нагрудным знаком "За мужество в охране государственной границы".
Он был верным сыном Украины, надежным побратимом, самоотверженно сражался против российских оккупантов ради свободной Украины, собственной семьи и мечты о ребенке – сражался до последнего вздоха..
– говорится в сообщении.
Александра Бушата похоронят на Аллее Славы на Новом кладбище Измаила.