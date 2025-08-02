Обезврежено также несколько точек вылета вражеских дронов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.

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Что известно об ударах украинских дронов по позициям россиян на Харьковщине?

На Харьковщине пограничники подразделения беспилотных авиационных систем "Феникс" уничтожили пункт управления БпЛА врага с личным составом. Также обезврежено несколько точек вылета вражеских дронов.

Пограничники также нанесли удары по логистике оккупантов.

"Феникс" ударил по ряду объектов оккупантов на Харьковщине: смотрите видео

Напомним, российская армия нанесла удар по детскому психоневрологическому интернату в Харьковской области, здание полностью уничтожено. Удар вызвал пожары также в учебном заведении и сельхозпредприятии в Изюмском и Купянском районах, повреждены жилые дома рядом.

К ликвидации последствий российской атаки привлекались подразделения ГСЧС, в том числе медицинский расчет, и пожарные местной пожарной команды из поселка Андреевка.