Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на американский Институт изучения войны.
К теме Более 1000 оккупантов, 1 РСЗО и 38 артсистем: потери врага по состоянию на 2 августа
Какова ситуация на фронте по состоянию на 2 августа 2025 года?
- 31 июля и 1 августа российские войска продолжали ограниченные атаки в неопределенных районах Курской области.
- Украинские войска недавно продвинулись на севере Сумской области. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 31 июля, свидетельствуют, что украинские войска недавно продвинулись на северо-запад от Андреевки (к северу от города Сумы).
- На севере Харьковской области и вблизи Великого Бурлука российские войска продолжали наступательные действия, но подтвержденных продвижений – не имели.
- Россияне продвинулись на Купянском направлении. Геолокационные видео, опубликованные 1 августа, свидетельствуют, что российские войска недавно продвинулись вдоль трассы Р-07 Купянск – Шевченково на юго-запад от Степной Новоселовки.
- ВСУ продвинулись в направлении Боровой. Геолокационные кадры, опубликованные 31 июля, свидетельствуют, что украинские войска недавно отбили Грековку (на юго-восток от Боровой).
- Украинские военные продвинулись на Лиманском направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 1 августа, свидетельствуют, что украинцы недавно продвинулись на восточной окраине Торского (к востоку от Лимана).
Как изменился фронт по состоянию на 2 августа 2025 года / Карты ISW
- Враг продвинулся на Северском направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 31 июля и 1 августа, свидетельствуют, что российские войска недавно продвинулись вблизи Донецкой железной дороги к северо-востоку от Северска и к северо-западу от Ивано-Дарьевки.
- Российские войска продолжили наступательные операции в направлении Часового Яра, но не продвинулись вперед.
- Оккупанты недавно продвинулись на Торецком направлении. Геолокационные кадры, опубликованы 24 и 28 июля, свидетельствуют, что российские войска продвигались на северо-запад от Дилиевки (к северу от Торецка).
- На Покровском направлении противник также имел продвижение. Российские войска продвинулись на север от Родинского. Украинские войска удерживают позиции в населенном пункте, хотя российские диверсионные и разведывательные группы все же проникают в него.
- На Новопавловском, Великомихайловском направлениях, а также в Запорожской и Херсонской области враг также пытался атаковали, но продвижений не имел.
Итак, подводя итоги, можно сделать вывод, что украинским военным удалось продвинуться на севере Сумской области, в направлении Боровой и на Лиманском направлении. В то же время враг имел успехи на Купянском, Северском, Торецком и Покровском направлениях.