Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на американский Институт изучения войны.

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Какова ситуация на фронте по состоянию на 2 августа 2025 года?

31 июля и 1 августа российские войска продолжали ограниченные атаки в неопределенных районах Курской области.

Украинские войска недавно продвинулись на севере Сумской области. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 31 июля, свидетельствуют, что украинские войска недавно продвинулись на северо-запад от Андреевки (к северу от города Сумы).

Геолокационные видеозаписи, опубликованные 31 июля, свидетельствуют, что украинские войска недавно продвинулись на северо-запад от Андреевки (к северу от города Сумы). На севере Харьковской области и вблизи Великого Бурлука российские войска продолжали наступательные действия, но подтвержденных продвижений – не имели.

и вблизи российские войска продолжали наступательные действия, но подтвержденных продвижений – не имели. Россияне продвинулись на Купянском направлении . Геолокационные видео, опубликованные 1 августа, свидетельствуют, что российские войска недавно продвинулись вдоль трассы Р-07 Купянск – Шевченково на юго-запад от Степной Новоселовки.

Геолокационные видео, опубликованные 1 августа, свидетельствуют, что российские войска недавно продвинулись вдоль трассы Р-07 Купянск – Шевченково на юго-запад от Степной Новоселовки. ВСУ продвинулись в направлении Боровой . Геолокационные кадры, опубликованные 31 июля, свидетельствуют, что украинские войска недавно отбили Грековку (на юго-восток от Боровой).

. Геолокационные кадры, опубликованные 31 июля, свидетельствуют, что украинские войска недавно отбили Грековку (на юго-восток от Боровой). Украинские военные продвинулись на Лиманском направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 1 августа, свидетельствуют, что украинцы недавно продвинулись на восточной окраине Торского (к востоку от Лимана).

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Враг продвинулся на Северском направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 31 июля и 1 августа, свидетельствуют, что российские войска недавно продвинулись вблизи Донецкой железной дороги к северо-востоку от Северска и к северо-западу от Ивано-Дарьевки.

Геолокационные видеозаписи, опубликованные 31 июля и 1 августа, свидетельствуют, что российские войска недавно продвинулись вблизи Донецкой железной дороги к северо-востоку от Северска и к северо-западу от Ивано-Дарьевки. Российские войска продолжили наступательные операции в направлении Часового Яра , но не продвинулись вперед.

, но не продвинулись вперед. Оккупанты недавно продвинулись на Торецком направлении. Геолокационные кадры, опубликованы 24 и 28 июля, свидетельствуют, что российские войска продвигались на северо-запад от Дилиевки (к северу от Торецка).

Геолокационные кадры, опубликованы 24 и 28 июля, свидетельствуют, что российские войска продвигались на северо-запад от Дилиевки (к северу от Торецка). На Покровском направлении противник также имел продвижение. Российские войска продвинулись на север от Родинского. Украинские войска удерживают позиции в населенном пункте, хотя российские диверсионные и разведывательные группы все же проникают в него.

противник также имел продвижение. Российские войска продвинулись на север от Родинского. Украинские войска удерживают позиции в населенном пункте, хотя российские диверсионные и разведывательные группы все же проникают в него. На Новопавловском, Великомихайловском направлениях, а также в Запорожской и Херсонской области враг также пытался атаковали, но продвижений не имел.

Итак, подводя итоги, можно сделать вывод, что украинским военным удалось продвинуться на севере Сумской области, в направлении Боровой и на Лиманском направлении. В то же время враг имел успехи на Купянском, Северском, Торецком и Покровском направлениях.

