Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на американський Інститут вивчення війни.

До теми Понад 1000 окупантів, 1 РСЗВ та 38 артсистем: втрати ворога станом на 2 серпня

Яка ситуація на фронті станом на 2 серпня 2025 року?

31 липня та 1 серпня російські війська продовжували обмежені атаки у невизначених районах Курської області.

Українські війська нещодавно просунулися на півночі Сумської області. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 31 липня, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися на північний захід від Андріївки (на північ від міста Суми).

Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 31 липня, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися на північний захід від Андріївки (на північ від міста Суми). На півночі Харківської області та поблизу Великого Бурлука російські війська продовжували наступальні дії, але підтверджених просувань – не мали.

та поблизу російські війська продовжували наступальні дії, але підтверджених просувань – не мали. Росіяни просунулися на Куп'янському напрямку . Геолокаційні відео, опубліковані 1 серпня, свідчать, що російські війська нещодавно просунулися вздовж траси Р-07 Куп'янськ – Шевченкове на південний захід від Степової Новоселівки.

Геолокаційні відео, опубліковані 1 серпня, свідчать, що російські війська нещодавно просунулися вздовж траси Р-07 Куп'янськ – Шевченкове на південний захід від Степової Новоселівки. ЗСУ просунулися у напрямку Борової . Геолокаційні кадри, опубліковані 31 липня, свідчать, що українські війська нещодавно відбили Греківку (на південний схід від Борової).

. Геолокаційні кадри, опубліковані 31 липня, свідчать, що українські війська нещодавно відбили Греківку (на південний схід від Борової). Українські військові просунулися на Лиманському напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 1 серпня, свідчать, що українці нещодавно просунулися на східній околиці Торського (на схід від Лимана).

Як змінився фронт станом на 2 серпня 2025 року / Карти ISW

Ворог просунувся на Сіверському напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 31 липня та 1 серпня, свідчать, що російські війська нещодавно просунулися поблизу Донецької залізниці на північний схід від Сіверська та на північний захід від Івано-Дар'ївки.

Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 31 липня та 1 серпня, свідчать, що російські війська нещодавно просунулися поблизу Донецької залізниці на північний схід від Сіверська та на північний захід від Івано-Дар'ївки. Російські війська продовжили наступальні операції у напрямку Часового Яру , але не просунулися вперед.

, але не просунулися вперед. Окупанти нещодавно просунулися на Торецькому напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 24 та 28 липня, свідчать, що російські війська просувалися на північний захід від Диліївки (на північ від Торецька).

Геолокаційні кадри, опубліковані 24 та 28 липня, свідчать, що російські війська просувалися на північний захід від Диліївки (на північ від Торецька). На Покровському напрямку противник також мав просування. Російські війська просунулися на північ від Родинського. Українські війська утримують позиції в населеному пункті, хоча російські диверсійні та розвідувальні групи все ж проникають у нього.

противник також мав просування. Російські війська просунулися на північ від Родинського. Українські війська утримують позиції в населеному пункті, хоча російські диверсійні та розвідувальні групи все ж проникають у нього. На Новопавлівському, Великомихайлівському напрямках, а також у Запорізькій і Херсонській областях ворог також намагався атакували, але просувань не мав.

Отже, підсумовуючи, можна зробити висновок, що українським військовим вдалося просунутися на півночі Сумської області, у напрямку Борової та на Лиманському напрямку. Водночас ворог мав успіхи на Куп'янському, Сіверському, Торецькому та Покровському напрямках.

