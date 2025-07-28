Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова спикера оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктора Трегубова в эфире национального марафона.

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Что сейчас происходит возле Купянска и на других направлениях фронта?

Виктор Трегубов отметил, что на севере от Купянска россияне пытаются подобраться к городу, Это у оккупантов происходит не очень успешно.

Больше анонсируют, чем получается, хотя ситуация непростая. Но со всем тем – держат (позиции Силы обороны в Купянске – 24 Канал),

– сказал спикер.

Относительно других направлений в зоне ответственности ОСГВ "Хортица" ситуация сложилась следующая:

Самая сложная ситуация на Покровском направлении , в восточной его части. Здесь, по словам Трегубова, сосредоточено больше всего сил и техники врага.

, в восточной его части. Здесь, по словам Трегубова, сосредоточено больше всего сил и техники врага. На Новопавловском направлении активность сильно схлынула.

"Россияне разочаровались в своих попытках прорваться на территорию Днепропетровской области. Возможно, они просто сейчас паузу взяли, но по состоянию на сейчас, если на Покровском направлении – 50 боестолкновений в сутки, то на Новопавловском – около 10, это не сопоставимо, хотя раньше было почти одинаковым", – пояснил Виктор Трегубов.

Также активно на Лиманском и Торецком направлении.

К слову, Виктор Трегубов отмечал, что в районе Часового Яра напряженная, но стабильная. Наши защитники сдерживают врага от продвижения дальше.