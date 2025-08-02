Знешкоджено також кілька точок вильоту ворожих дронів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Держприкордонслужбу України.

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Що відомо про удари українських дронів до позиціях росіян на Харківщині?

На Харківщині прикордонники підрозділу безпілотних авіаційних систем "Фенікс" знищили пункт управління БпЛА ворога з особовим складом. Також знешкоджено кілька точок вильоту ворожих дронів.

Прикордонники також завдали ударів по логістиці окупантів.

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Нагадаємо, російська армія завдала удару по дитячому психоневрологічному інтернату в Харківській області, будівля повністю знищена. Удар спричинив пожежі також у навчальному закладі та сільгосппідприємстві в Ізюмському та Куп'янському районах, пошкоджено житлові будинки поруч.

До ліквідації наслідків російської атаки залучалися підрозділи ДСНС, в тому числі медичний розрахунок, та вогнеборці місцевої пожежної команди із селища Андріївка.