Трагическое известие сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию.

Дмитрий Коробенко на щите

В бою погиб 21-летний Дмитрий Коробенко – боец стрелкового батальона полиции Донецкой области, старший лейтенант.

Дмитрий Коробенко выполнил боевую задачу ценой жизни,

– отметили в полиции.

Через 3 дня защитнику должно было исполниться 22 года. Без папы осталась 8-месячная дочь.

Дмитрий родился в селе Урзуф, которое сейчас оккупировано российскими захватчиками. В полиции рассказывают, что он был целеустремленный, отважный, мечтал стать легендой уголовного розыска.

После обучения начал работать оперуполномоченным сектора криминальной полиции отдела полиции № 1 в Дружковке Краматорского районного управления полиции.

Дмитрий стремился защитить родную землю от зла, прежде всего, от оккупантов. Присоединился к батальону полиции особого назначения (стрелкового). Показал себя достойным, непоколебимым воином.

Он шел на задание с мыслями о семье, о дочери и всех детей, которых надо спасти от российского нашествия. 3 августа его жизнь оборвалась,

– рассказали в полиции.

Дмитрий был любящим сыном, мужем и папой, также занимался 15-летней сестрой. В полиции отметили, что коллектив потерял преданного правоохранителя, человека с большой буквы, для которого чужие жизни были на первом месте.

Разделяем невыразимую боль с семьей павшего Героя. Светлая память навеки!

– отметили в полиции.

Погиб полицейский Дмитрий Коробенко / Фото полиции

Алексей Балаба навсегда в строю

На передовой также погиб полицейский Донецкой области Алексей Балаба. Капитан защищал Украину от оккупантов в составе

стрелкового батальона.

Жизнь правоохранителя оборвалась 3 августа во время выполнения боевого задания. Ему навсегда осталось 35 лет,

– написали в полиции.

Алексей Балаба родился в поселке Александровка. Работал начальником сектора дознания в полиции Дружковки.

Понимал, что все силы сейчас надо бросить на защиту Украины, поэтому присоединился к стрелковому батальону полиции особого назначения.

Коллеги и собратья Алексея запомнят его смелым, справедливым и ответственным. Он отдал свою жизнь, героически сдерживая натиск агрессора. У защитника остались родители и жена.

Полиция Донетчины – в трауре из-за невосполнимой утраты. Глубокие соболезнования родным и близким погибшего воина,

– отметили в полиции.

Погиб полицейский Алексей Балаба / Фото полиции

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибших украинских защитников. Вечная память и слава Героям!